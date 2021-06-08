Росатом начал строительство уникального реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-300 в Северске

СЕВЕРСК /Томская область/, 8 июня. /ТАСС/. Строительство уникального энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-300 по стратегическому отраслевому проекту "Прорыв" стартовало во вторник в закрытом городе Северск Томской области. В основание был залит первый бетон, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Здесь мы создаем основу не только чистой и безопасной энергетике завтрашнего дня, мы здесь создаем основу развития и укрепления лидерства России в новом технологическом укладе. Фактически мы формируем здесь повестку страны до конца текущего столетия", - сказал на церемонии генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Президент научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук отметил, что началом строительства нового реактора Россия запустила проект, нацеленный на вывод атомной энергетики на новый уровень. "Первый проект был запущен в 1943 году в Курчатовском институте. Тот проект был нацелен на решение единственной задачи - создать ядерное оружие, а все остальное было лишь следствием", - отметил Ковальчук.

БРЕСТ-ОД-300 (опытный демонстрационный) - российский проект реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине и закритическими параметрами пара. Строительство уникального ядерного энергоблока проходит в рамках проектного направления "Прорыв" по созданию новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решению проблем отработанного ядерного топлива, который реализует на площадке Сибирского химического комбината госкорпорации "Росатом". Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике.

Ранее ТАСС сообщал, что занимается строительством энергоблока компания "Концерн Титан-2". Запуск реактора в эксплуатацию запланирован на 2027 год, перед этим в Северске будет построен модуль фабрикации, которые обеспечит БРЕСТ-300 топливом. Реакторы на быстрых нейтронах эффективнее и безопаснее, чем реакторы на тепловых нейтронах, сейчас в России они применяются только на двух АЭС.