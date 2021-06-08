Власти Хайнаня представили международным организациям стратегию развития свободного порта

ХАЙКОУ /Китай/, 8 июня. /ТАСС/. Администрация Хайнаня провела для ряда крупнейших международных организаций подробную презентацию потенциала и достижений регионального порта свободной торговли, уделив основное внимание стратегии его развития и возможностям для плодотворного многостороннего сотрудничества. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

Как уточнило издание, мероприятие состоялось в административном центре провинции городе Хайкоу при поддержке Министерства иностранных дел Китая. В нем приняли участие представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Международной организации по миграции, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Нового банка развития БРИКС, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международной организации по бамбуку и ротангу, Международного фонда сельскохозяйственного развития, Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству, а также Всемирной организации здравоохранения.

В ходе презентации выступили заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй и вице-губернатор провинции Ни Цян. Они изложили суть осуществляемых на острове преобразований и объяснили программу реформ, которые, как ожидается, позволят ускорить развитие всего Китая, положительно отразятся на мировой экономике. В мероприятии также приняли участие руководители ряда государственных учреждений и ключевых зон инновационного развития Хайнаня.

Представители международных организаций ознакомились с экономическим потенциалом провинции, проявив интерес к преобразованиям в области таможенной деятельности, туризма, культуры, медицины и здравоохранения, сельского хозяйства, образования и транспорта.

"Надеемся, что международные организации <...> подробно изучат благоприятные возможности Хайнаньского порта свободной торговли и будут содействовать его развитию", - подчеркнули организаторы мероприятия.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.