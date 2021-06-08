Глава МАГАТЭ назвал строительство реактора БРЕСТ продвижением мировой атомной индустрии

СЕВЕРСК /Томская область/, ТАСС. Начало строительства в закрытом городе Северск Томской области уникального энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-300 по стратегическому отраслевому проекту "Прорыв" продвигает вперед атомную энергетику всего мира. Об этом заявил по видеосвязи на торжественной церемонии глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"С запуском БРЕСТа Росатом РФ и в целом атомная индустрия всего мира продвигается вперед", - сказал Гросси.

Он отметил, что атомные технологии, разработанные российскими организациями и научно-исследовательскими институтами, являются лидирующими в мировой энергетике. "[А] ядерная энергетика играет большую роль в решении мировых вопросов для декарбонизации экономики и в то же время обеспечения ее развития", - пояснил глава МАГАТЭ.

БРЕСТ-ОД-300 (опытный демонстрационный) - российский проект реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине и закритическими параметрами пара. Строительство уникального энергоблока стартовало во вторник в закрытом городе Северск Томской области. Объект возводится в рамках проектного направления "Прорыв" по созданию новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решению проблем отработанного ядерного топлива, который реализует на площадке Сибирского химического комбината госкорпорации "Росатом". Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике.

Занимается строительством энергоблока компания "Концерн Титан-2". Запуск реактора в эксплуатацию запланирован на 2027 год, перед этим в Северске будет построен модуль фабрикации, который обеспечит БРЕСТ-300 топливом. Реакторы на быстрых нейтронах эффективнее и безопаснее, чем реакторы на тепловых нейтронах, сейчас в РФ они применяются только на двух АЭС.