РБК: банки могут обязать сообщать о запросах недружественных стран

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Банки могут обязать передавать Росфинмониторингу и Банку России информацию о получаемых от госорганов недружественных иностранных государств запросах по раскрытию конфиденциальных данных российских граждан и компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ законопроекта и источники в правительственной комиссии.

"По мнению Банка России, крайне высоки риски использования властями США указанного права для получения ранее недоступной для них информации о любой финансовой операции, сделках и участниках сделок, осуществляемых через российские банки", - приводит издание выдержки из пояснительной записки к законопроекту.

По сведениям двух источников РБК в правительственной комиссии, проект прошел обсуждение и был одобрен в ходе заседания правкомиссии по законопроектной деятельности.

В экспертном заключении на документ аппарата правительства, также имеющемся в распоряжении издания, говорится, что работа над проектом нацелена на "противодействие недружественным действиям США и иных иностранных государств". Кроме того, в экспертном заключении сообщается, что на сегодняшний день Минфин и Минюст США могут требовать предоставления конфиденциальных сведений у любых иностранных банков, имеющих корреспондентский счет в Соединенных Штатах, информирует издание. В ЦБ полагают, что это увеличивает риски использования Вашингтоном этого права с целью получения "ранее недоступной для них информации о любой финансовой операции, сделках и участниках сделок, осуществляемых через российские банки", говорится в экспертном заключении.

РБК уточняет, что проект предполагает внесение в федеральный закон от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" новой статьи и указания обязанности банков не позднее одного рабочего дня информировать ЦБ и Росфинмониторинг о поступивших "от компетентных органов недружественных государств" запросов конфиденциальных данных. К таким данным законопроект относит сведения о российских гражданах и компаниях, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные, поясняет издание.

О недружественных странах

14 мая на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В документе указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного. В распространенном в тот же день заявлении МИД Чехии отмечалось, что РФ своим решением включить республику в список недружественных государств осуществила "дальнейший шаг к эскалации" отношений с Чехией, Евросоюзом и его партнерами.