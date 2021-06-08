Дума отменяет необходимость получения документа о техусловиях подключения объектов к сетям

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, отменяющий необходимость получения технических условий технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения как самостоятельного документа.

Законопроектом в целях исключения смешения понятий "технические условия, включаемые в градостроительный план земельного участка", и "технические условия, содержащиеся в договорах подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", предлагается сохранить только термин "технические условия, содержащиеся в договорах подключения (технологического присоединения)".

В градостроительном плане земельного участка разработчики предлагают использовать термин "информация о возможности подключения (технологического присоединения)". Этот перечень сведений будет включать в себя данные о максимальной нагрузке в возможных точках подключения к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию.

Ко второму чтению законопроект был существенно доработан профильным комитетом по транспорту и строительству, который предложил дополнить Градостроительный кодекс РФ статьями, регламентирующими подключение капитальных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Технические условия такого подключения будут устанавливаться правительством, они также станут "обязательными приложениями к договорам о подключении". Технические условия будут выдаваться бесплатно в течение семи рабочих дней. Срок действия условий устанавливается владельцем сетей не менее чем на три года или не менее чем на пять лет, если речь идет о комплексном развитии территорий.

Поправкам ко второму чтению также определен перечень лиц, которые могут обратиться к правообладателю для заключения договора, а также случаев, когда договор о присоединении может быть заключен без правоустанавливающих документов на земельный участок.

Законопроект не распространяется на сети электроснабжения, поскольку порядок технологического присоединения объектов капитального строительства к электрическим сетям устанавливается законодательством об электроэнергетике.