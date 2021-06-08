ВЭБ.РФ планирует предоставлять кредиты на строительство школ в регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ прорабатывает проект предоставления кредитных займов региональным бюджетам на строительство школ. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума рассказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Если говорить о проектах институтов развития, то ВЭБ.РФ сейчас прорабатывает, и это входит в его стратегию, проект строительства школ. Если у региональных бюджетов не хватает денег на строительство современных школ, то, получив кредит, они могут начать их строить", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возврат средств предполагается позже, но механизм предполагает способность региональных бюджетов выполнить свои обязательства.

"Это один из важнейших проектов для ВЭБа", - добавил Клепач.

При этом он добавил, что также на текущий момент банк рассматривает проекты строительства кампусов для студентов.

"Эти проекты рассматриваются и тоже обсуждаются. Ряд регионов выдвигает такие проекты: и Пермь, и Новосибирск, ряд других на строительство кампусов", - сказал собеседник агентства.

Ответственное инвестирование

Ответственное инвестирование - подход к инвестированию, который стремится включить заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance).

На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

Петербургский международный экономический форум прошел 2-5 июня очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности".