Суд в Швеции отклонил апелляцию турецкой Akfel Gaz по спору с "Газпромом"

СТОКГОЛЬМ, 8 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд шведского округа Свеа вынес во вторник решение после судебных слушаний по спору между "Газпромом" и частным турецким импортером газа Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A. S. о пересмотре контрактной цены поставок. Иск турецкой компании, обжаловавшей решение арбитражного суда, был отклонен, говорится в тексте решения, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

"В ходе рассмотрения [дела] апелляционный суд пришел к выводу, что не было доказано, что арбитражный суд в каком-то отношении превысил свои полномочия или допустил процессуальные ошибки. Следовательно, иск Akfel Gaz об отмене арбитражного решения должен быть отклонен", - отмечается в решении.

При этом турецкая компания возместит российскому концерну судебные издержки.

"По мнению апелляционного суда, Akfel Gaz должен возместить "Газпрому" судебные издержки в размере $359 750 и 175 тыс. шведских крон (более $21 тыс.), из которых $350 тыс. и 175 тыс. шведских крон приходятся на гонорары адвокатов и расходы на сумму $9 750. На суммы должны быть выплачены проценты в порядке, установленном судебным решением", - указано в документе.

В феврале 2017 года "Газпром экспорт" направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитражного разбирательства по пересмотру контрактной цены против нескольких частных турецких компаний, в том числе Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A. S. Тогда решение было принято в пользу "Газпрома". Турецкая компания обжаловала его в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции.

Ранее сообщалось, что аналогичную жалобу подал другой турецкий импортер - компания Enerco Enerji A. S. Эти слушания назначены на 7-10 сентября 2021 года.