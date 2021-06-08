Европарламент выделит €6,8 млн потерявшим работу сотрудникам авиакомпаний KLM и Finnair

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Европарламент планирует выделить €6,8 млн 700 сотрудникам нидерландской авиакомпании KLM и финской Finnair, потерявшим работу из-за резкого сокращения объема авиаперевозок в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Европарламента.

Бывшие работники нидерландской компании получат €5 млн, финской - €1,8 млн. По данным Еврокомиссии, доходы KLM в 2020 году упали на 53,8% (до €5,12 млрд), а доходы Finnair - на 73,2% (до €829,2 млн). Помощь от ЕС в размере €3,7 млн получат и 1 468 бывших сотрудников бельгийского подразделения швейцарской компании Swissport, которая занимается обслуживанием аэропортов в разных странах. Еще €1,1 млн получат потерявшие работу сотрудники немецкой металлургической компании GMH Guss.

В мае крупнейшая бюджетная европейская авиакомпания Ryanair выпустила заявление, в котором приветствовала решение Общего суда ЕС о признании не соответствующими законодательству ЕС меры государственной помощи для альянса Air France - KLM и TAP: речь шла о госсубсидиях в размере €3,4 млрд и €1,2 млрд соответственно. В заявлении отмечалось, что от пандемии COVID-19 пострадали все авиакомпании, и все они вносят свой вклад в экономику и обслуживают транспортные связи стран, однако правительства решили поддержать только своих национальных перевозчиков.