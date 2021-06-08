Производители стройматериалов в РФ предложили перейти на нефиксированные цены в контрактах

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ассоциация "Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций" предложила перейти на применение формулы контракта с нефиксированной ценой на стройматериалы при торгах в сфере строительства. Такая мера позволит изменять цены по мере выполнения работ, сообщает пресс-служба ассоциации во вторник.

"Уход от фиксированной стоимости [строительных материалов] на законодательном уровне позволит участникам рынка корректировать стоимость продукции вслед за рыночным изменением цен и подстраиваться под текущую ситуацию", - приводятся в сообщении пресс-службы слова руководителя регионального представительства ассоциации в Уральском федеральном округе Александра Константинова.

По мнению Константинова, применение формулы решит проблему отказа от участия в торгах на строительство объектов со стороны компаний. Он также напомнил, что до 1 января 2022 года переход на технологии информационного моделирования при строительстве объектов за бюджетные средства станет обязательным. "Текущие заградительные меры требуют дополнительного времени на управление ситуацией и проектами, что затрудняет процесс и делает участие в торгах для компаний попросту невыгодным", - добавил эксперт.

Ранее Росстат сообщил, что цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% - по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%. В частности, плиты древесно-стружечные, ориентированно-стружечные подорожали на 16,1%, доски обрезные, металлочерепица - на 10,2%, еврошифер - на 5,8%.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее 45 евро за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале года цены на металл снова выросли за март-апрель на 20%, сообщил ранее ТАСС президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Кроме того, выросли в цене металлозависимые строительные материалы.