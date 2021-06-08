Профицит внешнеторгового баланса России в январе - апреле упал на 8,4%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли России в январе - апреле 2021 года составило $41,2 млрд, что на 8,44% (или $3,8 млрд) меньше показателя за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде сложился на уровне $129,5 млрд, увеличившись в годовом выражении на 11,3%. Объем импорта вырос на 23,7% и составил $88,3 млрд.

В целом внешнеторговый оборот РФ в январе - апреле 2021 года увеличился на 16%, до $217,8 млрд.

Основой российского экспорта в январе - апреле 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 52,1% против 58,1% за четыре месяца 2020 года. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 49,6% (45,7% годом ранее).

Согласно данным ФТС, в страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский союз, на долю которого в январе - апреле 2021 года приходилось 35,4% российского товарооборота (за аналогичный период 2020 года - 36,5%), на страны АТЭС - 34,1% (против 33,6%), на страны СНГ - 12,5% (против 12%), а на страны ЕАЭС - 9,3% (против 8,2%).

Основными торговыми партнерами России в январе - апреле 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $39,2 млрд (+22,3% к аналогичному периоду 2020 года), Германия - $16,5 млрд (+22,8%), Нидерланды - $12,4 млрд (+11,7%), США - $10,2 млрд (+15,7%), Турция - $9,1 млрд (+22,5%), Республика Корея - $9,1 млрд (+34,7%), Италия - $7,7 млрд (+14,5%), Соединенное Королевство - $7,2 млрд (+11,8%), Польша - $5,6 млрд (+17,5%), Франция - $5,5 млрд (+21,5%).