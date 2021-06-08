Доходы России от экспорта нефти в январе - апреле упали на 10,9%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Объем экспорта российской нефти в стоимостном выражении в январе - апреле 2021 года снизился на 10,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $26,89 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физической объем экспорта российской нефти за отчетный период сократился на 21,9% - до 67,016 млн т.

Экспорт в апреле к марту уменьшился на 22,9% - до $5,89 млрд, а в натуральном выражении экспорт нефти снизился на 25,2% - до 13,54 млн т.

Экспорт бензина

Нефтяные компании России сократили год к году экспорт бензина в январе - апреле 2021 года на 10,5%, до $996 млн. Объемы снизились еще сильнее - на 11,5% - до 2,08 млн тонн.

При этом в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт наоборот вырос на 3,6% - до $313,9 млн, а объемы сократились на 8,9% - до 587,6 тыс. тонн.

Всего доходы компаний от экспорта нефтепродуктов из России в январе - апреле 2021 года уменьшились на 0,2% - до $20 млрд. Физический объем экспорта топлива за отчетный период вырос на 0,5%, до 49,385 млн тонн.

Доходы компаний от экспорта дизеля за четыре месяца 2021 года снизились на 14,2%, до $7,8 млрд. Объем поставок уменьшился на 7,2%, до 17,7 млн тонн.

Правительство рекомендовало российским нефтяным компаниям к 1 июня 2021 года нарастить коммерческие запасы бензина до 1,8 млн т., а к 1 мая - до 1,6-1,7 млн т. Минэнерго также призывало нефтяников нарастить переработку нефти в феврале, чтобы наполнить внутренний рынок топливом и стабилизировать цены.

Экспорт СПГ

Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе - апреле 2021 года снизились на 21,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года - до $1,887 млрд. Физический объем экспорта СПГ из России за отчетный период вырос на 13,3% и составил 22,9 млн куб. м в сжиженном состоянии.

По информации источников ТАСС в отрасли, данные ФТС по экспорту СПГ имеют временной лаг приблизительно в три месяца.

В апреле 2021 года, по данным ФТС, экспорт СПГ составил 8,6 млн куб. м в сжиженном состоянии (рост к марту 2021 года на 7,9%). Доходы от экспорта СПГ в апреле составили $675,2 млн против $799,1 млн месяцем ранее.

Об экспортерах

Экспорт СПГ из России осуществляют Sakhalin Energy и "Ямал СПГ". Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал).

Доходы "Газпрома"

Доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам января - апреля 2021 года увеличились на 46,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили $13,008 млрд. Физический объем экспорта газа за отчетный период вырос на 15,9% и достиг 74,8 млрд куб. м.

В апреле 2021 года "Газпром" экспортировал 17,8 млрд куб. м (против 19 млрд куб. м в марте 2021 года) на $3,302 млрд (рост к марту на 1,8%).

Как свидетельствуют данные ФТС, в апреле 2021 года средняя экспортная стоимость поставок газа составила $185,5 за 1 тыс. куб. м против $172,78 за 1 тыс. куб. м в марте 2021 года.

Экспорт угля

Экспорт российского угля из России в апреле 2021 года снизился на 34,6% по сравнению аналогичным периодом 2020 года и составил $976,9 млн. Физические объемы экспорта упали на 35,5% - до 14,5 млн тонн.

За январь - апрель объем экспорта вырос на 9,9% - до 64,5 млн тонн, в денежном выражении - на 5,6%, до $4,1 млрд.

Импорт каменного угля за этот период вырос на 22% и составил $127 млн, при этом физические объемы снизились на 7,1% - до 6,646 млн тонн.

Доходы от экспорта электроэнергии

Доходы России от экспорта электроэнергии в апреле 2021 года составили $50,8 млн, что в 1,8 раза больше, чем в апреле 2020 года. При этом экспортные доходы в январе - апреле 2021 года выросли в годовом выражении в 2,1 раза, до $303 млн.

В январе - апреле 2021 года Россия импортировала электроэнергии на $7,4 млн против $7,9 млн годом ранее, а в апреле - на $1,8 млн, что на 28,6% больше, чем в апреле 2020 года.