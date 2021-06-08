Госдума одобрила во II чтении предоставление льгот компаниям, использующим труд осужденных

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который включает осужденных в число социально уязвимых категорий граждан и, соответственно, предоставляет статус социального предпринимателя компаниям, которые используют их труд. Документ был инициирован сенаторами Андреем Кутеповым и Валерием Васильевым.

В силу необходимости обеспечения занятости осужденных в период отбывания наказания законопроектом предлагается включить в категории социально уязвимых категории граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать "социальным предпринимателем", лиц, осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, наряду с лицами, освобожденными из мест лишения свободы, говорится в пояснительной записке.

"Социальное предприятие дает возможность осужденным получить навыки работы на оборудовании, способствует освоению новых трудовых функций, повышению культуры труда и уровня ответственности, что оказывает влияние на выпуск качественной продукции и возможность трудоустройства после освобождения на данном предприятии, а, следовательно, социальную адаптацию осужденных после их освобождения. Социальное предпринимательство в сфере привлечения осужденных к труду является также мерой профилактики рецидивной преступности в конкретном муниципальном образовании, субъекте Российской Федерации", - считают авторы законопроекта.