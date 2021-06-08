На Хайнане подписали соглашения по ключевым проектам на $24,4 млрд за последний год

ХАЙКОУ /Китай/, 8 июня. /ТАСС/. Соглашения по 354 ключевым проектам с общим объемом инвестиций свыше 156,1 млрд юаней ($24,4 млрд) подписаны после публикации 1 июня 2020 года программы строительства свободного торгового порта в южной китайской провинции Хайнань. Об этом пишет местная газета "Хайнань жибао" со ссылкой на данные Управления коммерции провинции.

За прошедший год в общей сложности было организовано подписание шести пакетов соглашений по проектам, связанным со строительством свободного торгового порта. Они касались, прежде всего, таких направлений, как высокотехнологичное производство, финансы, международные авиаперевозки, образование, медицина и научно-техническая сфера.

С июня прошлого года, по данным ведомства, в основные индустриальные парки провинции вошло около 13 тыс. новых предприятий. За первые четыре месяца этого года общий объем фактически использованных иностранных инвестиций на Хайнане составил $674 млн, что на 802,75% превысило показатель за аналогичный период 2019 года и на 432,72% выше показателя за январь-апрель 2020 года.

1 июня прошлого года власти Китая представили программу развития свободного торгового порта на Хайнане. Согласно этому документу провинция будет превращена в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.