Российские ж/д операторы выступают за баланс ответственности в контрактах ship-or-pay

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские железнодорожные операторы выступают за зеркальность ответственности сторон и доступ к доказательной базе в рамках подготовки законопроекта о контрактах ship-or-pay ("вези или плати"). Об этом сообщил ТАСС председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов, его слова передал официальный представитель.

Ранее Минтранс России доработал законопроект о долгосрочных контрактах, заключаемых по принципу ship-or-pay между РЖД и грузоотправителями, сохранив условия предоплаты.

"Проблема рассматриваемого законопроекта заключается в отсутствии у основных участников дискуссии единого целеполагания. Это объясняет множество возникающих редакций с диаметрально противоположными подходами. В целом попытка разрешить в практической плоскости дефицит пропускных и провозных мощностей через узаконивание права продажи доступа к перевозке обречена на провал, — отметил Ромашов. — В процессе доработок проект собрал массу спорных моментов. Так, например, декларируемая на словах симметричная ответственность сторон в последней версии законопроекта отсутствует и заменяется обязанностью грузоотправителя вносить абонентскую плату перевозчику практически всегда".

Глава СОЖТ напомнил, что непредъявление груза может происходить и по вине перевозчика. Доказать это проблематично: грузоотправитель не имеет доступа к соответствующей информации, она хранится в информационных системах перевозчика, а не у независимого регулятора.

"Если не "для галочки" подходить к вопросу, то следует признать, что для обеспечения загрузки вновь создаваемой инфраструктуры существующей нормативной базы более чем достаточно, и такие контракты успешно работают на сети многие годы", - пояснил Ромашов.

Он также отметил, что сегодня есть попытки заложить в конструкцию "вези или плати" несимметричные условия оплаты перевозки и внедрить приоритет таких перевозок.

"Зеркальная конструкция штрафов с обеих сторон выглядит намного более справедливой, чем обязанность по безусловной предоплате", - подчеркнул Ромашов.

Позиция РЖД

Как прокомментировали ТАСС в пресс-службе РЖД, применение механизмов ship-or-pay существенно снижает риски необеспечения будущими доходами капитальных вложений в развитие инфраструктуры.

"Неся ответственность за своевременную реализацию проекта и вывоз грузов, справедливо было бы заручиться гарантиями дальнейшей загрузки вновь введенных мощностей - как со стороны грузовладельцев - о предъявлении заявленных объемов грузов, так и со стороны грузополучателей - например, стивидоров - в части подтверждения возможности грузопереработки в портах", - отметили в компании.

Совладелец "Новатэка", "Сибура", "Трансойла" и "Колмара" Геннадий Тимченко в интервью изданию "Коммерсант" ранее заявил, что многие владельцы грузов в результате повсеместного введения контрактов ship-or-pay не смогут перевезти свой груз. Крупные компании при этом получат очевидное преимущество.