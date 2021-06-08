В "Газпроме" заявили, что решение суда по цене газа для Akfel Gaz не подлежит обжалованию

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Решение апелляционного суда шведского округа Свеа, который во вторник отклонил апелляцию турецкого импортера газа Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. о пересмотре контрактной цены поставок газа "Газпромом", окончательное и обжалованию не подлежит. Об этом говорится в сообщении "Газпром экспорт".

20 ноября 2018 года арбитраж в споре с турецкой Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. о контрактной цене на газ встал на сторону "Газпром экспорт", ретроактивно повысив цену на газ с 1 января 2017 года.

По решению суда турецкая компания также возместит российскому концерну судебные издержки в размере $359,75 тыс. и 175 тыс. шведских крон (более $21 тыс.), из которых $350 тыс. и 175 тыс. шведских крон приходятся на гонорары адвокатов и расходы на сумму $9,75 тыс.

Ранее сообщалось, что аналогичную жалобу на пересмотр контрактной цены подал другой турецкий импортер - компания Enerco Enerji A. S. Эти слушания назначены на 7-10 сентября 2021 года.