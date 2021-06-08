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Renault обвинили в мошенничестве в связи с "дизельным скандалом"

Автоконцерн будет вынужден внести залог в размере €24 млн и предоставить банковскую гарантию на дополнительные €60 млн для покрытия потенциальных убытков

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Французские следователи обвинили автопроизводителя Renault в мошенничестве в рамках расследования махинаций с показателями выбросов в окружающую среду дизельных двигателей прошлых поколений - так называемого дизельного скандала. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление концерна.

"Renault отрицает факт совершения какого-либо правонарушения и напоминает, что его автомобили не оснащены программным обеспечением для устройств контроля за загрязнением окружающей среды", - приводит агентство выдержку из сообщения автопроизводителя.

В нем также говорится, что автоконцерн будет вынужден внести залог в размере €24 млн и предоставить банковскую гарантию на дополнительные €60 млн для покрытия потенциальных убытков.

Дизельный скандал, в центре которого изначально оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В действительности они кратно превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

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