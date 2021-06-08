Фонд Уоррена Баффета вложил $500 млн в бразильский цифровой банк

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июня. /ТАСС/. Инвестиционный фонд Berkshire Hathaway, принадлежащий одному из самых богатых людей планеты Уоррену Баффету, вложил $500 млн в бразильский цифровой банк Nubank. Об этом сообщила во вторник пресс-служба банка.

"Nubank - самый крупный независимый цифровой банк в мире - объявляет о привлечении $500 млн от Berkshire Hathaway - одной из крупнейших мировых компаний с открытым капиталом. Сделка является продолжением инвестиционного раунда серии G, который был проведен в январе текущего года", - говорится в заявлении на сайте финансового учреждения.

Привлеченные средства будут направлены на расширение международной деятельности банка. Помимо Бразилии, Nubank работает также в Колумбии и Мексике - в совокупности на эти три страны приходится 60% ВВП Латиноамериканской Америки. Как отмечают в пресс-службе банка, около 50% населения региона не имеют банковских счетов, а кредитными картами пользуются в среднем 21% жителей этих стран.