Поголовье домашнего северного оленя на Чукотке выросло почти на 43 тыс. особей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Поголовье домашнего северного оленя на Чукотке с 2020 года увеличилось почти на 43 тыс. телят, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"В Чукотском автономном округе подвели итоги весеннего отела оленей и сохранности взрослого поголовья. По данным окружного Департамента сельского хозяйства и продовольствия, поголовье домашнего северного оленя увеличилось почти на 43 тыс. телят, что на 102,2% превысило показатели 2020 года", - говорится в сообщении.

Разведением домашних северных оленей на Чукотке занимаются 14 муниципальных оленеводческих предприятия и два крестьянских (фермерских) хозяйства. В них заняты более 600 оленеводов. Правительство округа оказывает ежегодную поддержку отрасли в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа".