Власти Гонконга рассмотрят перспективы создания цифровой валюты

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 июня. /ТАСС/. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка в этом специальном административном районе Китая, в течение ближайших 12 месяцев изучит перспективы создания цифровой валюты. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post.

"В настоящее время жители Гонконга более охотно пользуются услугами цифровых банковских расчетов. Кроме того, многие зарубежные центральные банки изучали цифровые валюты. Сейчас подходящее время для HKMA, чтобы выяснить, нужен ли нам электронный гонконгский доллар", - цитирует издание главу ведомства Эдди Юя.

По его словам, уже создана рабочая группа для изучения технологий и нормативных вопросов, связанных с цифровой валютой. Она представит свое заключение примерно через год.

В Управлении денежного обращения уточнили, что электронная валюта в случае запуска не повлияет на механизм привязки гонконгского доллара к американскому и не будет предназначена для трансграничных платежей.