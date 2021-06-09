C начала года объем экспорта сои из Приамурья в Китай превысил показатель всего 2020 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июня. /ТАСС/. Объем экспорта сои из Амурской области в Китай в первом квартале 2021 года составил 219 тыс. тонн. Этот показатель превышает общий объем экспорта сои за весь прошлый год, сообщает в среду пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей области.

"За I квартал 2021 года в Китай было отправлено 219 тыс. тонн сои. Специалисты отмечают, что таким образом этот показатель за первые четыре месяца превышает общий объем экспорта сои за весь прошлый год", - говорится в сообщении.

Кроме сои, область экспортировала в Китай 4,7 тыс. тонн соевого масла и 8,6 тыс. тонн соевого шрота. "В целом объем поставок соевой продукции китайским партнерам за аналогичный период прошлого года увеличился в два раза. До конца 2021 года Амурская область планирует дополнительно поставить на рынок КНР 100 тыс. тонн соевых бобов, 30 тыс. тонн шрота и 20 тыс. тонн соевого масла", - отметили в министерстве.

Кроме того, регион рассчитывает увеличить производство не генетически модифицированных соевых бобов до 2 млн тонн, нарастить производство продуктов переработки сои для их дальнейшего экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отмечается, что наращивание поставок российской сои в Китай выполняется в рамках двухстороннего плана по углублению сотрудничества в этом направлении между Россией и Китаем, подписанного в июне 2019 года. Мероприятия плана рассчитаны на пять лет.

Агропромышленный комплекс - основной в экономике Амурской области. До 1990 года в Приамурье выращивалось более 70% общего объема российской сои, сейчас - свыше 40%. Наряду с древесиной бобовые - одна из основных статей экспорта региона. Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов отмечал, что объемы продаж сои, соевого шрота и другие позиции экспорта выросли, амурская продукция поставляется в 12 стран, среди которых КНДР, Таиланд, Вьетнам, Япония, Польша, США, главным импортером региона по-прежнему остается Китай с долей около 97%.