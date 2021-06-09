"Радар ммс" в ближайшее время займется цифровизацией автомагистралей в нескольких регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. НПП "Радар ммс" в ближайшее время включит ряд регионов в реализуемую компанией программу "Цифровой город", нацеленную на создание интеллектуальных систем для магистралей и городов. Об этом сообщил исполнительный директор компании Иван Анцев в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы активно прорабатываем проекты на уровне городских властей, и в ближайшее время ряд регионов будут включены в эту программу ["Цифровой город"]. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил о том, что все магистрали нашей страны необходимо оснастить умным освещением", - сказал Анцев.

По его словам, ключевыми компетенциями в цифровизации автомагистралей для "Радар ммс" являются: интеллектуальное освещение, интеллектуальные парковки и "умные" метеостанции.

Проекты

Анцев отметил, что умное освещение магистралей позволяет в реальном времени отслеживать энергопотребление и обеспечивает транспортный поток "световой дорожкой", зажигая фонари по мере необходимости. Это обеспечивает существенную экономию.

"Интеллектуальные парковки - это удобные сервисы для жителей: оплата парковки, определение количества свободных мест на парковку и их интеллектуальная подсветка", - рассказал исполнительный директор НПП "Радар ммс".

По его словам, информация от интеллектуальных метеостанций позволяет в режиме реального времени следить за изменениями погоды и подсказывать коммунальным службам, сколько реагента необходимо нанести на дорожное покрытие или сколько транспорта выпустить на линию, чтобы максимально оперативно устранить последствия снегопада.

"В ряде регионов мы уже внедряем метеостанции "Радар ммс" и сводим их в единые информационные центры. Сегодня эти технологии в виде различных решений уже доступны в Ханты-Мансийске, Нижнем Новгороде, Самаре и Новокуйбышевске. Мы активно развиваем свое присутствие в регионах и постепенно занимаем нишу технологических решений для "умных домов" и "умных зданий" и делаем это уверенными темпами", - подчеркнул Анцев.