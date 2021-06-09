Новосибирские власти прогнозируют увеличение ВРП на 2,6% по итогам 2021 года

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены в 2021 году увеличить валовой региональный продукт (ВРП) на 2,6% по сравнению с предыдущим годом - с 1,38 до почти 1,5 трлн рублей. Соответствующий прогноз опубликован в среду на сайте Минэкономразвития региона.

"Валовой региональный продукт: 2020 год - 1 379,5 млрд рублей, оценка 2021 года - 1 491,8 млрд рублей. Индекс физического объема в процентах к предыдущему году в 2021 году - 102,6%", - говорится в сообщении.

При этом прибыль организаций планируется увеличить с 205,5 до 235,7 млрд рублей, а объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - с 689,5 до 786,2 млрд рублей, в том числе в сфере добычи полезных ископаемых ожидается повышение показателя с 51,2 до 57,6 млрд рублей, обрабатывающего производства - с 549,2 до 630,6 млрд рублей.

Индекс промышленного производства должен вырасти на 2,6%, объем производства продукции сельского хозяйства на 1,9% - до 103,9 млрд рублей, оборот оптовой торговли на 3% - до 2 трлн рублей, розничной на 1% - до 585 млрд рублей.

Ранее министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко сообщал, что, по предварительной оценке, ВРП в 2020 году в Новосибирской области из-за пандемии снизился на 5% по сравнению с 2019 годом. Среди причин, которые в целом повлияли на снижение доходов в регионе, министр называл административные ограничения деловой активности, перенос сроков уплаты налогов, снижение ключевой ставки Банка России, а также внешнеэкономические факторы - снижение цен на углеводороды, курса национальной валюты.