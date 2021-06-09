Кабмин выделит свыше 589 млн рублей на строительство культурных центров в ДФО

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 589 млн рублей на строительство центров культурного развития в небольших городах и сельской местности в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщила в среду пресс-служба кабмина.

"Деньги поступят в Бурятию, Якутию, Магаданскую область, Приморский край и Чукотский автономный округ. Деньги направят на строительство центров культурного развития в поселках городского типа, а также малых городах с числом жителей до 300 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в качестве дополнительного финансирования в размере 80 млн рублей на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности правительство также направит в Омскую, Иркутскую и Белгородскую области.

Государственная программа "Развитие культуры" утверждена правительством в 2014 году. Среди ее основных задач - создание благоприятных условий для развития культуры, реализация творческого потенциала нации, обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. В 2021 году на реализацию программы предусмотрено более 130 млрд рублей, в 2022 году - более 117 млрд рублей, в 2023 году - более 116 млрд рублей.