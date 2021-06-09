В МЭА призвали увеличить инвестиции в чистую энергию в развивающихся странах в семь раз

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Ежегодные инвестиции в экологически чистую энергию в развивающихся странах должны увеличиться в семь раз к концу десятилетия, если мир намеревается достичь нулевых выбросов к 2050 году. Об этом говорится в обнародованном в среду докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"В развивающихся странах и государствах с формирующейся рыночной экономикой проживает две трети населения планеты, но на них приходится лишь пятая часть инвестиций в чистую энергию", - отмечается в исследовании.

Согласно расчетам экспертов, инвестиции в развивающиеся страны должны вырасти с менее чем $150 млрд в прошлом году до более чем $1 трлн в год к 2030 году. Без принятия в этой области дополнительных усилий выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой в таких странах, прежде всего Азии, Африки и Латинской Америки, вырастут в течение следующих двух десятилетий на 5 млрд тонн.

"Стоимость капитала и предполагаемый риск выше для инвестиций в этих странах, но выбросы в Дакке или Джакарте так же важны, как и в Лондоне", - заявил глава МЭА Фатих Бирол газете Financial Times. Но у многих просто "нет доступа к средствам, необходимым для быстрого перехода" к чистой энергии, подчеркнул он. Средств в мире на эти цели, как полагает Бирол, "вполне достаточно", однако "они не доходят до стран, секторов и проектов, где больше всего нужны".

Богатые страны несут, по его словам, "моральную ответственность" за помощь развивающимся странам в переходе на более чистые виды топлива, учитывая, что в прошлом большинство выбросов приходилось на промышленно развитые государства. В гонке к нулевым выбросам "не будет победителей", пока все участники не окажутся в равных условиях, констатирует он. И к этому должны подключиться международные финансовые институты, включая МВФ и Европейский банк реконструкции и развития.

МЭА сформулировало ранее путь к достижению нулевых выбросов к 2050 году. По мнению экспертов, необходимо прямо сейчас остановить все проекты по разведке нефти и газа и к 2035 году прекратить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Эти меры необходимы для того, чтобы достичь углеродной нейтральности через 30 лет и сдержать рост температуры на Земле на отметке в 1,5 градуса Цельсия. Дорожная карта устанавливает более 400 этапов, которые к 2050 году должны привести мир к нулевому уровню выбросов. К ним относятся отказ от инвестиций в новые проекты по поставкам ископаемого топлива и отказ от дальнейшего инвестирования в новые угольные электростанции.