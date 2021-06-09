Программу по страхованию жилья от ЧС расширят до 47 регионов

ТАСС, 9 июня. Запуск программ по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций планируется в 47 регионах РФ. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на онлайн-совещании с субъектами РФ по разъяснению положений федерального закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

"Разработка программ возмещения ущерба, причиненного жилью, с использованием механизма добровольного страхования запланирована в 47 субъектах РФ. В 25 субъектах уже определен орган, ответственный за разработку и реализацию программ, а в 21 регионе созданы рабочие группы. Основные цели данного закона - это повышение эффективности расходования бюджетных средств на возмещение ущерба в результате ЧС, а также повышение страховой культуры и ответственности граждан за свое имущество", - отметил Моисеев.

Закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций вступил в силу 4 августа 2019 года. Он наделяет региональные власти правом самостоятельно утверждать страховые программы по организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан. При этом страхование жилья остается полностью добровольным. Спустя год союз страховщиков определил 16 регионов для запуска программ страхования жилья от ЧС.