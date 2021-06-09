Госдума приняла закон об особенностях расходования средств на субвенции в 2021 году

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий приостановление на 2021 год норм Бюджетного кодекса в части распределения ряда субвенций бюджетам субъектов РФ, а также право кабмина вносить изменения в распределение бюджетных ассигнований на субвенции региональным бюджетам. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон подготовлен в целях определения дополнительных особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году. Для снижения напряженности на рынке труда, минимизации рисков циклической безработицы и недостатка создания новых рабочих мест в условиях неопределенности эпидемиологической ситуации в 2021 году необходимо обеспечить финансирование мероприятий по стимулированию работодателей к найму работников (выплата компенсаций работодателям), а также реализации программ обучения ищущих работу граждан с выплатой стипендии, указывают в кабмине.

Источником финансового обеспечения этих мероприятий могут стать частично высвобождающиеся бюджетные ассигнования, предусмотренные федеральным бюджетом на текущую трехлетку на предоставление субвенций бюджетам субъектов РФ для осуществления социальных выплат безработным гражданам, в результате уточнения численности получателей указанных выплат. В этой связи необходимо предусмотреть правовое основание для корректировки распределения этих субвенций между субъектами РФ в случае перераспределения в 2021 году бюджетных ассигнований федерального бюджета с мероприятия по их предоставлению из федерального бюджета, либо формирования в течение года экономии по этому направлению с увеличением объема резервного фонда правительства РФ, говорится в пояснительной записке.

В этих целях закон приостанавливает на 2021 год положение Бюджетного кодекса РФ в части требования о распределении субвенций между субъектами РФ законом о федеральном бюджете, а также предусматривает право правительства вносить изменения в распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на предоставление субвенций бюджетам субъектов РФ.

Кроме того, закон продлевает на 2021 год норму, действовавшую в 2020 году, предусматривающую зачисление в бюджеты субъектов РФ сумм административных штрафов за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

Как отметил ранее замминистра финансов Алексей Лавров, в 2020 году эта мера принесла в бюджеты 128 млн рублей.

Поправки ко второму чтению

Поправка, принятая во втором чтении, устанавливает, что сроки и условия погашения задолженности акционерного общества "РТИ" перед Российской Федерацией, возникшей в процессе выполнения госконтракта, заключенного акционерным обществом "РТИ" с Министерством обороны РФ 6 июня 2014 года на выполнение опытно-конструкторской работы "Центр-2014", устанавливаются правительством.

В 2017 году Минобороны РФ подало в суд на концерн РТИ с требованием взыскать почти 5 млрд рублей. Иск был связан с претензиями военных по исполнению контракта на создание Национального центра управления обороной на Фрунзенской набережной. В Минобороны сочли, что РТИ, выполнявший функции генерального подрядчика, не смог выполнить требования, которые были определены техническим заданием. В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Министерства обороны к ОАО "РТИ" на 4,96 млрд рублей.

Другой поправкой устанавливается, что в 2021 году госкорпорация "Ростех" вправе использовать для оснащения системами защищенной связи федеральных органов госвласти, Счетной палаты, Генеральной прокуратуры РФ и аппарата правительства средства неиспользованных имущественных взносов РФ, предоставленных в соответствии с законами о бюджете 2015 и 2016 годов, на реализацию мероприятий по оснащению организаций ОПК системами защищенной связи, в размере до 200 млн рублей по решению правительства РФ.

Как сообщил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, поправками увеличивается размер расходов за счет резервного фонда правительства в случае и в пределах увеличения объема ненефтегазовых доходов. "Норма предполагает, что можно увеличивать расходы, только принимая поправки в бюджет. Но мы понимаем, что эти средства могут понадобиться сейчас в ходе исполнения решения важнейший задач и поэтому мы предлагаем разрешить увеличивать расходы на сумму, дополнительных доходов", - указал он. По словам Макарова, парламент получает полный контроль над перераспределением этих средств.

Также поправками прописывается механизм поддержания региональной медицины, добавил глава комитета. Другие поправки касаются акцизов на нефтепродукты - предлагается сохранить в 2022-2024 году действующий в 2021 году норматив распределения акцизов, пояснил Макаров. При этом "уменьшения поступлений в региональные дорожные фонды не будет", заверил депутат.