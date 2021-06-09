Председателем правления Rolls-Royce впервые станет женщина

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Пост председателя правления Rolls-Royce с 1 октября займет Анита Фрю, что сделает ее первой женщиной, возглавившей эту британскую компанию, занимающуюся производством авиационных двигателей. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Rolls-Royce.

По его информации, Фрю сменит Яна Дэвиса, который уходит на пенсию после девяти лет пребывания в указанной должности. "Компания провела всесторонний поиск, и Анита оказалась оптимальным кандидатом", - приводит Reuters заявление Rolls-Royce. В нем уточняется, что Фрю присоединится к совету директоров 1 июля.

Кризисная ситуация в связи с пандемией коронавируса привела к резкому падению производства на предприятиях Rolls-Royce. Ранее компания объявила о первой за ее историю приостановке работы предприятий по производству авиационных двигателей, что стало следствием сокращения числа мировых авиаперевозок. В октябре прошлого года Rolls-Royce отчиталась о рекордных потерях в первом полугодии 2020 года - £5,4 млрд (свыше $7,4 млрд) до вычета налогов.

Также компания планирует сократить по меньшей мере 9 тыс. рабочих мест по всему миру, то есть более 15% от общего числа сотрудников, чтобы адаптироваться к новым реалиям авиационного рынка в период после пандемии и экономить ежегодно £1,3 млрд ($1,8 млрд).