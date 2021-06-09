Фермеры Удмуртии намерены полностью обеспечить спрос на ягоды внутри региона к 2027 году

ИЖЕВСК, 9 июня. /ТАСС/. Фермеры Удмуртии к 2027 году смогут полностью удовлетворить спрос на ягоды внутри республики. Об этом в среду сообщила ТАСС заместитель председателя правительства региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

"Выращивание плодово-ягодных культур для Удмуртской Республики является неспецифичным производством ввиду того, что регион находится в зоне рискованного земледелия. Но, думаю, уже через пять-шесть лет мы сможем сами себя полностью обеспечивать ягодами. Все у нас для этого есть. Появились инициативные фермеры, заявляются на гранты", - сказала она.

По ее словам, ягодная отрасль в регионе начала формироваться только в 2019 году, и, согласно данным Удмуртстата, в 2020 году урожай фруктов и ягод в республике составил около 19,7 тыс. тонн, а в 2021 год планируется собрать почти 20 тыс. тонн фруктов и ягод. Всего в республике под выращивание фруктов и ягод используется порядка 2,8 тыс. га. Абрамова рассказала, что за два года реализации программы "Агростартап" Минсельхозом Удмуртии были поддержаны три бизнес-проекта по выращиванию плодово-ягодных культур. "Сегодня новые ягодники закладываются в Шарканском, Завьяловском и Увинском районах республики. В Сарапульском уже получают отличные урожаи - в созданном крестьянско-фермерском хозяйстве (КФХ) "Ягодная долина" в сезоне 2020 года уже было засажено 5 га клубники и 2 тыс. кустов черной смородины. Это КФХ является в республике первопроходцем в этом направлении", - отметила она.

Абрамова рассказала, что интересный проект по выращиванию ягод с замкнутым циклом с 2020 года реализуется фермером Аллой Калиниченко из Завьяловского района. "Инвестпроект включает в себя переработку и производство соусов, джемов, конфитюра. Проект уже работает и получен первый тестовый урожай жимолости. Выполнены контракты на поставку ягод в сегменте продаж b2c, подписаны контракты с КФХ Екатеринбурга, Челябинска на поставку саженцев", - рассказала Абрамова.

В пресс-службе Минсельхоза УР уточнили ТАСС, что в республике выращиваются земляника, смородина, малина, вишня, черника, жимолость, яблони, груши и виноград.