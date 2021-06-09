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Госдума приняла закон о снижении НДС на пресноводную форель

Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий снижение налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% при реализации пресноводной форели, а также отмену НДС для операций по реализации (передаче для собственных нужд) племенной продукции рыбоводства. Закон был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

"Для снижения финансовой нагрузки на форелевые хозяйства и реализации политики импортозамещения разработан проект Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Проектом предлагается применить одинаковый подход к налогообложению как морской, так и пресноводной форели, применив к ним налоговую ставку в размере 10% НДС", - говорится в пояснительной записке.

Также в перечень племенной продукции, реализация которой не подлежит налогообложению НДС, включаются эмбрионы, молодь племенной рыбы и живая рыба, являющаяся продукцией рыбоводства, которая используются для селекционных целей, целей воспроизводства объектов аквакультуры с высокими племенными и продуктивными качествами, сохранения водных биологических ресурсов.

Принятие данного закона позволит урегулировать последствия введенных с 1 января 2019 года изменений порядка уплаты НДС плательщиками единого сельскохозяйственного налога в отдельных отраслях сельского хозяйства и создать налоговые стимулы для развития племенных форелеводческих хозяйств и отечественного товаропроизводителя, указывают авторы документа.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, но не ранее истечения одного месяца со дня официального опубликования.

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