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Госдума приняла закон, уточняющий понятие "сервитут"

Из Бюджетного кодекса, согласно этому закону, исключается указание на частный характер сервитутов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который приводит положения Бюджетного кодекса РФ в соответствие с Гражданским и Земельным кодексами РФ в части уточнения понятия "сервитут" - исключается указание на частный характер сервитутов. Закон был инициирован законодательным собранием Оренбургской области.

Документ направлен на установление системной согласованности терминов, используемых в отдельных нормативных правовых актах.

Сейчас Бюджетный кодекс РФ устанавливает один из источников формирования дорожного фонда - плату по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций. Вместе с тем статья 274 Гражданского кодекса РФ, нормы которой регулируют общие положения о сервитуте, не содержит термина "частный сервитут".

Также в действующей редакции Земельного кодекса отсутствует термин "частный сервитут" и осуществляется правовое регулирование таких видов, как сервитут и публичный сервитут.

Таким образом, в положении Бюджетного кодекса Российской Федерации термин "частный сервитут" следует заменить термином "сервитут", говорится в пояснительной записке.

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