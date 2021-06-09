Почти 500 млрд рублей инвестиций привлекут регионы Сибири по итогам ПМЭФ-2021

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа (СФО) по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашения на общую сумму почти 500 млрд рублей, что составляет около 13% от общего числа сделок, совершенных на форуме. Об этом сообщает в среду Сибирский окружной информационный центр (ОИЦ).

"Регионами округа подписано 74 соглашения о сотрудничестве с другими субъектами РФ и крупными российскими компаниями. В том числе заключено 19 соглашений с инвестициями на 496,6 млрд рублей, что составляет около 13% от общего числа сделок, совершенных на ПМЭФ. Состоялось 130 переговоров, направленных на расширение социально-экономического сотрудничества сибирских регионов с международными и отечественными бизнес-структурами", - говорится в сообщении.

Наиболее крупные соглашения на сумму свыше 300 млрд рублей с бизнесом по итогам форума заключили власти Кузбасса. Как сообщал ТАСС губернатор региона Сергей Цивилев, все проекты будут реализованы в несырьевой сфере и будут способствовать диверсификации экономики угольного региона. Ряд инвестиционных соглашений, заключенных Кузбассом на ПМЭФ, касаются развития туризма. Так, найден инвестор для строительства нового пассажирского терминала аэропорта на юге Кемеровской области в Новокузнецке, который сегодня уже не справляется с возросшим пассажиропотоком. Масштабные строительные проекты планируется реализовать и на горнолыжном курорте Шерегеш, где будет возведен новый туристический комплекс с гостиницами бренда "Азимут", апартаментами, детским лагерем, ресторанами и объектами торговли. Как отметил глава Кузбасса, инвестиции могут составить более 8 млрд рублей. Еще порядка 1,2 млрд рублей в Шерегеш вложит компания Cosmos Hotel Group, с которой на ПМЭФ заключено соглашение о строительстве гостиничного комплекса на 200 номеров.

Власти Алтайского края на ПМЭФ подписали соглашение с компанией "Новые вершины", предполагающее реализацию инвестпроекта на сумму 25 млрд рублей. Компания планирует до 2026 года построить в регионе туркомплекс, который будет включать горнолыжные трассы, четыре канатные дороги и четыре отеля различной комфортности на 1 тыс. гостей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году была "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводился в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступал информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.