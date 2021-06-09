Госдума одобрила во II чтении возможность принимать в казну полученное АСВ имущество

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит принимать в казну полученное Агентством по страхованию вкладов (АСВ) имущество. Документ инициирован правительством РФ.

На протяжении последних лет на основании обращений АСВ и субъектов РФ возникает необходимость передачи Российской Федерации или субъектам Российской Федерации имущества (земельные участки и иные активы), приобретенного агентством при осуществлении своей деятельности за счет имущественных взносов Российской Федерации в имущество АСВ. Целесообразность передачи такого имущества обуславливается необходимостью вовлечения имущества в хозяйственный оборот и сокращением расходов АСВ на содержание непрофильных активов, говорится в пояснительной записке.

Законопроект дает правительству право принимать в госказну имущество, приобретенное агентством при осуществлении своей деятельности за счет имущественных взносов РФ в имущество агентства и (или) за счет доходов, полученных агентством от использования таких имущественных взносов. Правительство РФ вправе принять в государственную казну РФ с отражением в составе доходов федерального бюджета передаваемые АСВ средства за счет имущественного взноса Банка России, внесенного в имущество АСВ.

Планируется, что передача имущества будет безвозмездной. Решение о передаче будет принимать совет директоров АСВ. При этом состав принимаемого в казну имущества будет определяться актом правительства на основе предложений агентства.

С согласия Банка России на принятие имущества, приобретенного АСВ при осуществлении своей деятельности, совет директоров АСВ наделяется полномочиями принимать решения о безвозмездной передаче такого имущества Банку России. Состав принимаемого Банком России имущества определяется на основании предложений АСВ актом ЦБ о принятии передаваемого имущества. Передача такого имущества Банку России осуществляется АСВ за счет уменьшения соответствующего имущественного взноса ЦБ.

Поправки ко второму чтению

Согласно поправкам, в случае принятия Банком России решения о внесении в качестве имущественного взноса в имущество АСВ 100% обыкновенных акций АО "Московский индустриальный банк" (АО "МИнБанк") рыночная стоимость указанных акций признается равной одному рублю. В случае принятия АСВ решения о передаче в государственную казну РФ 100% обыкновенных акций АО "МИнБанк" в счет уменьшения имущественного взноса РФ в имущество АСВ рыночная стоимость указанных акций признается равной одному рублю.

Правительство вправе принять в государственную казну передаваемые АСВ за счет уменьшения имущественного взноса РФ в имущество агентства 100% обыкновенных акций АО "МИнБанк" по рыночной стоимости один рубль и внести принятые в госказну акции АО "МИнБанк" в уставный капитал публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" в порядке оплаты приобретаемых в собственность РФ акций ПАО "Промсвязьбанк" по рыночной стоимости, равной одному рублю.

Ранее сообщалось, что Банк России ведет переговоры о передаче МИнБанка Промсвязьбанку. Регулятор тогда отмечал, что особенности бизнес-модели снижают привлекательность МИнБанка для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для Промсвязьбанка, развивающего близкие направления.

22 января 2019 года ЦБ объявил о решении санировать МИнБанк через Фонд консолидации банковского сектора. На тот момент банк занимал 33-е место по размеру активов среди российских банков.