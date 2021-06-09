В Новосибирской области более 70% детских лагерей вошли в программу туристического кешбэка

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Свыше 70% детских оздоровительных лагерей - 39 из 51 - в Новосибирской области присоединились к программе детского туристического кешбэка, которая обеспечивает возврат 50% от стоимости путевки. Планируют, что в программе примут участие все стационарные детские лагеря региона. Об этом сообщили в среду в пресс-центре ТАСС замминистра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

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Новосибирская область в 2020 году вошла в рейтинг 20 наиболее привлекательных для путешествий регионов России.

"Из 51 стационарного оздоровительного лагеря, которые у нас будут работать в течение этого летнего периода, 39 уже в программе. Даже те, кто не будет <...> реализовывать коммерческие путевки, все равно [войдут в программу]", - сказала Потапова.

По ее словам, детские лагеря в Новосибирской области работают с 1 июня. В течение первого летнего месяца начнут смены 47 учреждений детского оздоровительного отдыха. Потапова добавила, что всего в программе кешбэка участвует уже больше тысячи детских оздоровительных учреждений по всей стране.

Как сообщали ранее в Минэкономразвития региона, в 2021 году в Новосибирской области планируют принять более двух тысяч детей из соседних регионов: Алтайского края, Томской и Кемеровской областей, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. По детскому отдыху кешбэк составит 50%.

Позднее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа возврата 50% стоимости поездок детей в оздоровительные лагеря будет продлена до конца года.