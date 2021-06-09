Действующие сельхозмашины и технологии представят липецкие аграрии на выставке ко Дню поля

ЛИПЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Действующие сельскохозяйственные машины и применяемые в производстве технологии представят аграрии Липецкой области на выставке, приуроченной ко Дню липецкого поля. Об этом сообщил в среду глава администрации региона Игорь Артамонов.

"День Липецкого поля состоится 15 и 16 июля в формате выставки-демонстрации сельскохозтехники и технологий под открытым небом, площадкой для мероприятия выбрана государственная сортоиспытательная станция в деревне Бруслановке", - сказал Артамонов.

Он отметил, что программа мероприятия включает в себя осмотр статической экспозиции и делянок с селекционными достижениями различных сельхозкультур, проведение полевой демонстрации новейших образцов техники как отечественного, так и импортного производства, а также современных технологий возделывания, знакомство с результатами проведения эксперимента по внесению удобрений. На выставке также покажут, как улучшить плодородие почв с помощью органического земледелия, познакомят с новыми направлениями в селекции зерновых, масличных и картофеля.

"Агропромышленный комплекс сегодня является примером внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, в хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур", - продолжил Артамонов. Он также выразил уверенность в том, что День липецкого поля является отличной базой для коммуникаций, способствующих развитию агропромышленного комплекса области и продвижению инновационных проектов и технологий.