Долги населения России за электроэнергию в апреле 2021 года снизились на 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Объем задолженности населения России за электроэнергию в апреле 2021 года уменьшился на 2,4 млрд рублей по сравнению с показателем на конец марта и составил 71,5 млрд рублей, следует из материалов к видеообращению члена правления - первого зампредседателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, специализируется на оказании комплексных услуг по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, "СО ЕЭС" и "ФСК ЕЭС") Дмитрия Чернова. Материалы опубликованы на сайте ЦФР.

С начала 2021 года суммарная задолженность выросла примерно на 4,8 млрд рублей.

В апреле 2020 года долги населения за электроэнергию составляли 67,5 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 4 млрд рублей. В то же время уровень расчетов россиян за отчетный период увеличился до 97% с 91,8%.

Показатель собираемости платежей среди других категорий потребителей электроэнергии демонстрировал в основном положительную динамику. Промышленные, непромышленные и сельскохозяйственные потребители увеличили уровень расчетов до 98,6%, 98,7% и 101,4% соответственно. Исключением стали бюджетные потребители, сократившие оплату до 101,7%.

Суммарная задолженность на розничном рынке по состоянию на 30 апреля 2021 года составила 300,8 млрд рублей против 291,5 млрд рублей в апреле 2020 года. Основная задолженность пришлась на непромышленных потребителей - 160,5 млрд рублей, дополнительные 71,5 млрд рублей - на население.

На оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) собираемость платежей в мае 2021 года оказалась ниже, чем годом ранее. - 99,06% против 99,57%. При этом самый низкий показатель собираемости платежей среди оптовых энергопотребителей зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном округе - 52,94%.