Госдума смягчила ограничения для иностранных акционеров российских СМИ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный законопроект, снимающий ряд ограничений в отношении иностранных акционеров российских СМИ.

Законопроект направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 17 января 2019 года по делу о проверке конституционности статьи 19.1 закона о СМИ в связи с жалобой Евгения Финкельштейна.

Документом устраняются ограничения, исключающие возможность реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20% иностранного участия в уставном капитале российских СМИ, а также права на судебную защиту. Проект закона распространяется на иностранные государства, юридические и физические лица, международные организации, российские юридические лица, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%, лиц без гражданства и россиян, имеющих гражданство другого государства.

Принадлежащие данным лицам голоса учитываются при определении кворума общего собрания участников и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20% такого участия, отмечается в пояснительной записке к документу. Отчуждение акций (долей участия) у указанных лиц осуществляется в соответствии с гражданским законодательством, следует из текста инициативы.

Во втором чтении из законопроекта была исключена статья, дающая иностранным акционерам, которые были ограничены в правах в судебном порядке и понесли убытки, возможность обращаться с заявлением о пересмотре соответствующего судебного акта в связи с новыми обстоятельствами, вытекающими из принятия нового документа.