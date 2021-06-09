Резидент "Технополис Москва" выпустил продукт для инвентаризации объектов городской среды

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" завод "Микрон" запустил производство универсального продукта для инвентаризации объектов городской среды, благодаря разработке компании оцифровка малых архитектурных форм стала намного проще и доступнее. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

"Завод "Микрон" выпустил готовый RFID-комплект для инвентаризации объектов городской среды - детских площадок, спортинвентаря, фонтанов, беседок и многих других. Обслуживание малых архитектурных форм требует цифровой инфраструктуры, и RFID-маркировка - часть этой инфраструктуры, которая помогает содержать в порядке растущий парк объектов благоустройства. Решение от резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" способствует цифровизации в управлении имуществом, позволяет эффективно вести учет, оптимизировать расходы и экономить время", - сказал он.

Как напомнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, метки были созданы компанией "Микрон" в прошлом году к 873-летию Москвы. Благодаря комплектации в виде коробочного решения со считывающим оборудованием RFID-метки получат более широкое распространение и помогут содержать объекты города в порядке для комфорта его жителей. Завод "Микрон" выступает флагманом в цифровых технологиях. Работая в ОЭЗ Москвы, предприятие имеет возможность экономить на налоговых и таможенных отчислениях и вкладывать дополнительные средства в инновации.

"В результате высоких компетенций компании и при наличии комфортных бизнес-условий в арсенале "Микрона" насчитывается 700 типов и видов продукции микроэлектроники, которая применяется как в России, так и за рубежом", - отметил Дегтев.

Директор по продажам RFID АО "Микрон" Василий Волосов подчеркнул, что применение готового коробочного комплекта не требует специальных знаний и настроек, все работы осуществляются по инструкции, это делает инвентаризацию и учет малых архитектурных форм еще более удобным общедоступным инструментом. Метки "Балчуг", входящие в комплект разработаны и произведены в России, работают в ультравысокочастотном диапазоне и считываются на расстоянии до 16 м.