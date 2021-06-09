Минпромторг планирует осенью начать выдачу субсидий на сервис экспортируемой техники

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает, что осенью начнет выдачу субсидий на организацию сервисного обслуживания российской техники, поставляемой за рубеж. Об этом заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства Роман Чекушев на круглом столе ОНФ.

Объем субсидий до 2024 года может составить 3 млрд рублей, добавил он.

"В этом году мы зарезервировали 300 млн рублей на реализацию данного механизма, потому что понимаем, что раньше конца третьего - начала четвертого квартала он вряд ли заработает. Сейчас в планах у нас 700 млн рублей на 2022 год, 1 млрд рублей на 2023 год и 1 млрд рублей на 2024 год", - сказал Чекушев.

Минпромторг подготовил проект постановления правительства о господдержке послепродажного обслуживания товаров, поставляемых на экспорт. "Мы сейчас находимся на стадии финального согласования на площадке правительства. Мы очень надеемся, что с учетом процедур до конца месяца однозначно акт вступит в силу и мы сможем приступить к отбору", - сказал он.

С проблемами в послепродажном обслуживании и нехваткой запчастей сталкивался, в частности, проект российского самолета SSJ 100. Ранее сообщалось о простаивании самолетов из-за сложностей с сервисным обслуживанием, в том числе в Мексике.

По словам Чекушева, власти намерены компенсировать до 30% затрат на аренду помещений, до 15% затрат на лизинговые платежи при покупке оборудования центров послепродажного обслуживания, до 50% транспортных расходов на доставку запчастей, до 15% стоимости запчастей, а также до 50% затрат на подготовку персонала. Объемы субсидирования составляют до 350 млн рублей на один проект за три года, при этом один экспортер может получить по разным проектам в общей сложности до 1 млрд рублей субсидий.

Он отметил, что целью властей является создание системы послепродажного обслуживания за рубежом. "Есть примеры конкретные, когда действительно отсутствие сервисного обслуживания или запасных частей не позволяет нам совершать вторичные продажи и успешно продавать продукцию", - добавил Чекушев.