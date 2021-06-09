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Медведев считает, что программа импортозамещения обеспечила продовольственную безопасность

По словам председателя "Единой России", агропромышленный комплекс показал хорошие темпы роста

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Эффективная программа по импортозамещению позволила РФ достигнуть высокого уровня продовольственной безопасности, агропромышленный комплекс (АПК) показал хорошие темпы роста. Об этом в среду заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, подводя итоги выполнения предвыборной программы 2016 года на совместном заседании высшего и генерального советов партии.

"В целом надо признать, что агропромышленный комплекс в последние годы, в период, о котором мы сейчас говорим, демонстрировал весьма неплохие темпы роста, в некоторых случаях просто беспрецедентные", - сказал Медведев, отметив, что данный сектор укреплял свои позиции как "современная, высокотехнологичная отрасль".

По словам председателя партии, АПК был в значительно меньшей степени подвержен кризисам, которые затронули Россию.

"Эффективная программа импортозамещения и поддержки сельхозпроизводителей позволила государству достигнуть высокого уровня продовольственной безопасности, что действительно очень важно", - указал Медведев, подчеркнув, что "Единая Россия" принимала в этом "самое активное участие". В частности, были разработаны меры поддержки производителей сельхозтехники, оборудования.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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