Ремонт трассы от Симферополя до границы Украины начнется не ранее 2023 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт трассы от Симферополя до границы с Украиной планируется начать не ранее 2023 года, сообщил журналистам в среду вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

"На сегодня дорога Симферополь - Красноперекопск - Армянск кадастрируется. Принято решение, что до конца этого года мы передадим ее в федеральную собственность. И в 2022 году Росавтодор заложит деньги на капитальный ремонт. Думаю, стройка начнется не раньше 2023 года", - сказал Кабанов.

Он уточнил, что стоимость ремонта дороги Симферополь - Армянск протяженностью более 100 км оценивается приблизительно в 6,5 млрд рублей.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 10 млн человек. При этом многие отдыхающие прибывают из Украины - так, по данным управления Роспотребнадзора, только за последнюю неделю в Крым через пункты пропуска въехали 6,4 тыс. человек.