Хуснуллин поручил приступить к реконструкции очистных сооружений на Черноморском побережье

ГЕЛЕНДЖИК, 9 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил властям Краснодарского края оперативно приступить к реконструкции всех очистных сооружений Черноморского побережья. Об этом он сообщил после запуска нового водопровода в Геленджике в среду.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству России и властям Краснодарского края использовать механизм государственно-частного партнерства в модернизации и строительстве очистных сооружений на побережье Черного и Азовского морей. Поручение дано по итогам совещания о реализации отдельных положений послания Федеральному собранию

"Сейчас я прошу, нужно оперативно все технические задания на очистные согласовать, оперативно смотреть средства от ФНБ, которые у нас есть, средства бюджетные, кредиты. И оперативно приступить к реконструкции всех очистных на Черноморском побережье", - сказал Хуснуллин.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уже проведено совещание, в ходе которого все проблемы, связанные с очистными, выявлены, найдены алгоритмы их решений. "Но если вдруг что-то не будет получаться, мы знаем к кому можно прийти, чтобы было ускорение", - добавил Кондратьев.

Запуск водопровода

Новый водопровод, который соединит несколько микрорайонов города Геленджик с Троицким групповым водопроводом запустили в среду. Он соединит несколько микрорайонов города с Троицким групповым водопроводом и позволит решить проблему водоснабжения курорта. В ходе церемонии запуска водопровода заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров сказал, что новый объект позволит снизить количество кризисных ситуаций при сильной засухе.

"Мы сегодня открываем малую закольцовку Геленджика, которая направлена на снижение кризисных ситуаций в части, когда пересыхают те или иные источники водоснабжения. Город снабжается с двух направлений, раньше связи между двумя частями города не было, поэтому мы это малое кольцо <...> сделали в рекордные сроки с февраля месяца", - сказал Егоров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что запуск этого участка важен для успешного проведения курортного сезона в Геленджике в 2021 году.

"Мы помним лето прошлого года, когда проблема снабжения Геленджика водой носила общероссийский характер. Тогда, в ноябре, была принята концепция обеспечения бесперебойного снабжения Геленджика водой, сегодня реализуется ее важная часть <...>. Это очень значимая составляющая - Геленджик в курортный сезон будет обеспечен водой", - сказал Кондратьев.

Бесперебойное водоснабжение в Геленджике зависит наполовину от Троицкого группового водопровода, а еще половина обеспечивается собственными источниками. По данным администрации Краснодарского края, новый водопровод соединит два резервуара чистой воды между микрорайонами "Южный" и "Парус" и даст возможность подавать воду от Троицкого группового водовода в микрорайоны при пересыхании Дивноморского водозабора, для решения проблемы был построен 11-километровый новый участок водопровода.

В 2020 году в Краснодарском крае была рекордная засуха, в ряде городов, среди которых Геленджик и Новороссийск, обмелели источники водоснабжения, в период курортного сезона действовали графики подачи воды, осуществлялся подвоз, на улицах устанавливали резервуары.