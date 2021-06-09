Глава Segezha Group купил акции компании на 200 млн рублей в ходе IPO

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Глава лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК "Система") Михаил Шамолин в ходе IPO компании на Московской бирже приобрел ее акции на 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Определенно верю в нашу компанию, рост бизнеса. Именно поэтому в ходе IPO на свои личные средства в размере 200 млн рублей приобрел акции нашего холдинга. Эта покупка сделана мной вне программы мотивации президента Segezha Group", - сказал Шамолин, чьи слова приводит пресс-служба.

По итогам покупки акций на бирже, а также реализации следующей части опциона (предусматривает также приобретение дополнительных акций у "Системы" в случае успешного IPO) Шамолин увеличил свою долю в компании до 3,4776%, сообщает пресс-служба.

После этих сделок доля "Системы" в лесопромышленном холдинге составила 72,02%, общая доля членов его совета директоров и правления (включая Шамолина) - 3,73%. В свободном обращении торгуется 24,25% акций компании.