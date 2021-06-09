Эксперты: бензиновые автомобили прекратят продавать в России уже через 26 лет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Рост рынка электромобилей и снижение их стоимости приведет к тому, что уже через 18 лет их доля продажи на рынке Европы достигнет 100% (в 2039 году), в России это произойдет уже через 26 лет (в 2047 году). Об этом говорится в исследовании "Зеленая революция в Европе: что она несет России", которое было подготовлено исследовательской группой "Петромаркет".

"По нашему прогнозу, в 2030 году доля электромобилей на рынке новых легковых автомобилей в России будет составлять 7,1%, но уже в 2040 году она достигнет почти 50%, а в 2047 году - 100%. Тем не менее, скорость продвижения на рынок электромобилей в России после 2030 года будет заметно уступать европейской", - сказано в исследовании.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на прекращение продаж бензиновых и дизельных автомобилей, их парк все еще сохранится в России и будет создавать спрос на традиционные виды топлива, пусть и куда меньший. Например, в 2050 году их доля составит порядка 57,5% для легкового сегмента рынка.

Что касается перспективы водородных автомобилей, то она незначительна из-за высокой стоимости, они также не смогут конкурировать с электромобилями, утверждают они.

Эксперты подчеркивают, что в перспективе 10-15 лет российские нефтяные компании начнут быстро терять ключевые рынки сбыта моторных топлив - сначала европейские, а потом и российский. При этом возможности перенаправить товарные потоки на другие рынки будут сильно ограничены, поскольку процесс электрификации дорожного транспорта постепенно охватит весь мир, а российские НПЗ не будут иметь значимых преимуществ, чтобы выиграть в конкурентной борьбе.

"Компаниям следует заново оценить свои программы модернизации НПЗ, особенно в части инвестиций в углубление переработки нефти, и отказаться от тех проектов, период окупаемости которых превышает те самые 10-15 лет", - отметили аналитики, добавив, что наиболее интересным направлением для диверсификации бизнеса российских нефтяников является производство аккумуляторов для электромобилей.