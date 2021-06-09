Хуснуллин: инфраструктурные кредиты помогут реконструировать канализационные сети Кубани

ГЕЛЕНДЖИК, 9 июня. /ТАСС/. Механизм инфраструктурных кредитов позволит привести в порядок канализационные системы, водозаборы и ливневки в Краснодарском крае, считает вице-премьер Марат Хуснуллин.

Краснодарский край является основным курортным регионом, при этом в муниципалитетах существует проблема несанкционированных сбросов неочищенных сточных вод в море, а на фоне развития курортной инфраструктуры и активной жилой застройки существующие мощности очистных сооружений не справляются с объемами. Кроме того, в крае актуальна проблема водоснабжения: в 2020 году из-за засухи в курортных городах в летний период вводились графики подачи воды.

"Считаем, что схема с инфраструктурными кредитами позволит нам привести в порядок и канализационные системы, и водозаборы, и даже президент нам поручил посмотреть по возможности, что можно сделать с ливневой канализацией. Знаю, что по Геленджику эта работа ведется. Надеюсь, мы найдем все оптимальные решения", - сказал в среду Хуснуллин после запуска нового водопровода в Геленджике.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что президенту страны была представлена идея создания в Геленджике ливневой канализации без выбросов в бухту. "Буквально недавно генеральный директор Ростеха вышел с предложением к президенту по проекту по ливневой канализации, которая должна обеспечить полностью отсутствие ливневых выбросов в бухту. Бухта замкнутая, это очень красивое туристическое место, где должна быть чистая вода. Если проект реализуется до конца, это даст дополнительный импульс туризму", - отметил Мантуров.

В понедельник президент Владимир Путин поручил кабмину и властям Краснодарского края использовать механизм государственно-частного партнерства в модернизации и строительстве очистных сооружений на побережье Черного и Азовского морей в целях минимизации негативных последствий сброса сточных вод в их акваторию.

О новом водопроводе в Геленджике

Новый водопровод, который соединит несколько микрорайонов города Геленджик с Троицким групповым водопроводом, запустили в среду. Он позволит решить проблему водоснабжения курорта. В ходе церемонии запуска водопровода заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров отметил, что новый объект позволит снизить количество кризисных ситуаций при сильной засухе.