Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,94-1,1%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду переписал исторические максимумы по индексу Мосбиржи. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,94%, до 3843,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,1%, до 1674,75 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:22 мск снизился на 0,08%, до 72,21 руб., евро - на 0,09%, до 87,93 руб.

"Главные факторы поддержки отечественного рынка остаются прежними - рост цен на нефть, благоприятный геополитический фон, а также сохранение в зоне сдержанного оптимизма общих рыночных настроений", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется около отметки в $72 за баррелль. "Поводом для активизации покупок на нефтяном рынке стало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что даже в случае возвращения США и Ирана к ядерной сделке "сотни санкций" в отношении исламской республики останутся в силе. Информация снижает ожидания на позитивные итоги в рамках переговоров между США и Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и, соответственно, сокращает оценочную вероятность увеличения предложения на нефтяном рынке в ближайшие кварталы", - пояснил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Рынок акций

Акции "Аэрофлота" (+2,97%) в среду возглавляют список рыночных фаворитов. "Это происходит без фундаментальной поддержки, по всей видимости, за счет технического сигнала. Бумага растет к 73,48 руб., успев обновить внутри сессии пик на уровне 73,90 руб. - это максимумы с 21 января текущего года. Если импульс сохранится в силе, а акция сможет закрепиться выше 72,50, новой целью подъема станет область 75,00 руб.", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В лидерах роста оказались и акции "Татнефти" (+1,57%). Это произошло после выхода информации о готовности компании рассмотреть возможность выплаты дивидендов собственными акциями (механизм Dividend Reinvestment Plan, DRIP), если в России появится соответствующее законодательство и налоговые льготы. "Менеджмент компании полагает, что при наличии налоговых преимуществ такой инструмент может быть привлекательным для определенного круга инвесторов, пояснил Александр Осин.

В плюс вышли расписки и TCS (+2,44%), которые последовательно снижались более недели. Бумага стабилизировалась у 5244 руб. и может консолидироваться в пределах 5123-5360 руб., считает Бодрова.

Под давлением сегодня оказались акции металлургических и горнодобывающих компаний. Акции "Распадской" (-1,6%) прочно легли в нисходящий торговый канал, и после пробоя 238 руб. вниз откроется дорога к 235 руб., добавила эксперт. В минусе торгуются также бумаги "Мечела" (-1,8%) и "Полиметалла" (-0,96%).

Прогноз на 10 июня

Внимание рынков 10 июня может быть приковано к заседанию ЕЦБ по ставке, а также к статистике по инфляции в США за май. "Если этот показатель превысит ожидания, по рынкам может снова пробежать дрожь опасений по поводу преждевременного сворачивания стимулирующей политики ФРС", - пояснил Александр Бахтин. Кроме того, в четверг Китай может сообщить сведения об объеме выданных займов. Также в этот день будет обнародован ежемесячный отчет ОПЕК, а Вене между тем возобновятся переговоры о ядерной сделке с Ираном.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг продолжит двигаться в пределах 3750-3850 пунктов, однако в случае волны охлаждения риск-аппетитов может сместиться к его нижней границе. Курс рубля к доллару может формироваться в пределах 71,8-73 руб.

Согласно прогнозам "Фридом финанс", завтра при повышенных рисках прогноза преобладают шансы повышения рынка. Целевые диапазоны закрытия торгов среды для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3820-3855 пунктов, а также 71,65-72,60 руб. и 87,45-88,35 руб. соответственно.