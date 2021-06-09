"Уралкалий" подписал соглашение о "зеленом" кредите на $1,25 млрд

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Производитель удобрений "Уралкалий" подписал соглашение о синдицированном кредите с привязкой к динамике показателей устойчивого развития на $1,25 млрд, сообщила компания.

Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности "Уралкалия", отмечает компания.

Соглашение подписано с 18 банками. Показатели устойчивого развития, к которым привязан кредит, охватывают как вопросы экологии, так и безопасности деятельности компании, говорится в сообщении. Базовая ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9%, срок кредита - 5 лет.

При этом, как отмечает "Уралкалий", при первоначально объявленной сумме кредита не более $1 млрд предложение со стороны банков составило более $1,5 млрд. Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили ING Bank, Societe Generale, Cr dit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxemburg, Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC, Natixis, "Альфа-Банк", "Всероссийский банк развития регионов" и Сбербанк.

В качестве уполномоченных ведущих организаторов сделки выступили ЮниКредит Банк, Black Sea Trade and Development Bank и RCB BANK LTD. Bank оf America Europe Designated Activity Company, Банк ЗЕНИТ и "АК БАРС" БАНК выступили организаторами сделки. Deutsche Bank AG Amsterdam Branch, OTP Bank, "ОТП Банк" и АйСиБиСи Банк выступили в роли участников.