Госдепартамент: США продолжают надеяться, что "Северный поток - 2" не будет достроен

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные штаты не ждут, что проект "Северный поток - 2" будет завершен. Об этом в среду заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге.

"Мы, определенно, не надеемся, что трубопровод будет достроен", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, который отметил, что действия американского правительства можно расценить как желание США дождаться завершения строительства трубопровода.

Прайс добавил, что Соединенные Штаты "будут делать все, что могут", в том числе используя санкции и дипломатию, чтобы Россия не могла оказывать геополитического влияния с помощью "Северного потока - 2".

Президент России Владимир Путин в интервью, показанном в среду в эфире телеканала "Россия-24", заявил, что США бессмысленно вводить новые санкции против "Северного потока - 2", потому что первая нитка трубопровода уже достроена. По его мнению, в последнее время "уже было бессмысленно сопротивляться [строительству трубопровода] и вводить санкции".

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Газопровод в целом повторяет трассу первого "Северного потока", но начинается не у Выборга, а у Усть-Луги (также в Ленинградской области). Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность газопровода - 1,23 тыс. км.