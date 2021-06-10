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Госдума за время работы седьмого созыва сэкономила 2,4 млрд рублей

Спикер ГД Вячеслав Володин пояснил, что в первую очередь нижняя палата отказалась от "парламентского туризма"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Госдума за прошедший пятилетний период работы седьмого созыва сэкономила 2,4 млрд рублей за счет отказа от "парламентского туризма" и сокращения расходов. Об этом журналистам в четверг сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

"Экономия бюджетных средств за созыв составила почти 2,4 млрд рублей", - сказал он.

Спикер пояснил, что в первую очередь Госдума отказалась от "парламентского туризма". Теперь решения о командировках депутатов принимаются Советом Думы, причем необходимость каждой поездки должна быть аргументирована. О ее итогах парламентарии должны отчитываться.

По словам Володина, была усовершенствована система закупки авиабилетов. Помимо этого, был понижен класс гостиниц, в которых будут останавливаться депутаты сразу после избрания и до получения ими служебного жилья. Также были введены лимиты расходов на транспортные услуги в регионе.

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