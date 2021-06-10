Минпромторг не рассматривает введение обязательной маркировки крепкого алкоголя

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минпромторг не рассматривает вопрос о введении обязательной маркировки крепкого алкоголя, поскольку Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), предназначенная для государственного контроля над оборотом спиртосодержащей продукции, обеспечивает прозрачность рынка. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По его словам, по итогам эксперимента по маркировке пива в 2022 году будет принято решение о введении обязательной маркировки.

"На другой алкоголь распространять маркировку нет смысла. Крепкий алкоголь есть в системе ЕГАИС, она полностью обеспечивает прозрачность этого рынка. Нам же маркировка не ради маркировки нужна, а для того, чтобы прослеживаемость была и мы могли бы определять качество товара. А также то, что он легально произведен или ввезен в Российскую Федерацию", - отметил замминистра.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Коды маркировки можно обнаружить и на части молочной продукции - в этой отрасли с 20 января 2021 года маркировка действует на добровольной основе. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды и пива.