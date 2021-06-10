Резиденты "Технополиса Москва" создали 1,3 тыс. рабочих мест в 2020 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" создали около 1,3 тыс. рабочих мест в 2020 году, что на 62% больше показателей 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В ОЭЗ Москвы свыше 80 компаний имеют статус резидента. В 2020 году они создали порядка 1,3 тысячи рабочих мест, это на 62% больше, чем годом ранее. Всего с 2006 года - за время существования столичной ОЭЗ - резиденты организовали более 7 тысяч рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Лидерами по привлечению кадров стали предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, на их долю приходится более 40% новых рабочих мест. На предприятиях московской ОЭЗ разработками, внедрением и производством занимаются более 200 кандидатов и докторов наук, что обеспечивает компаниям высокий технологических уровень и конкурентоспособность.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, производители микроэлектронной продукции, оптических решений и робототехнических комплексов создали 528 рабочих мест, что составляет более 40% от общего показателя 2020 года. Растущий кластер медицинских технологий, оборудования и биофармы также находится среди лидеров по привлечению персонала - предприятия этой отрасли создали 198 рабочих мест.

"Привлекать квалифицированные кадры позволяет достойный уровень оплаты труда. В 2020 году средняя заработная плата на предприятиях ОЭЗ составила порядка 80 тыс. рублей", - приводятся слова генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева.

Выгодные условия работы обеспечивает статус резидента ОЭЗ. Преференции, которые получают компании, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке налога на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль.